بريطانيا تدرس تقديم عروض طارئة للشركات بسبب ارتفاع أسعار الغاز

تخوض شركات الطاقة في بريطانيا مفاوضات مع الحكومة للمطالبة بقروض إنقاذ حكومية في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وهو ما يهدد بخروج شركات الطاقة الصغرى من السوق.

وقالت مصادر مطلعة إن قائمة الخيارات المطروحة على مائدة البحث منح بعض الشركات قروض عاجلة لمواجهة الأزمة.

وبعد انهيار المحادثات بين الحكومة والشركات مطلع الأسبوع الحالي، عقد وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنيج اجتماعا مع رؤساء الشركات اليوم ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان عن هذه الأزمة في وقت لاحق من اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي القياسي في بريطانيا بنسبة 16% ليصل إلى ثلاثة أمثاله منذ بداية العام الحالي.

من ناحيته قال وزير الأعمال إن الحكومة لن تلغي الحد الأقصى المفروض على أسعار الطاقة في البلاد رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

في الوقت نفسه قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يوجد تفكير في إلغاء "ضرائب البيئة" المفروضة حاليا على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.