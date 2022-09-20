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أطلق شبان فلسطينيون النار، بالقرب من دوار الشهداء وسط مدينة نابلس احتجاجاً على اعتقال أمن السلطة الفلسطينية مصعب أشتيه.

وتخلل تلك الاحتجاجات إشعال للاطارات المطاطية وإغلاق لعدة شوارع رئيسية بمدينة نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في مدينة نابلس.

فيديو| عشرات المسلحين يتظاهرون على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس. pic.twitter.com/b308EWegsr — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) September 19, 2022

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الأسير المحرر مصعب أشتية القيادي بكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وعميد اطبيلة من كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جهاز الأمن الوقائي، اعتقلت اشتية برفقة اثنين آخرين من وسط مدينة نابلس.

يأتي هذا فيما استنكرت مجموعات "عرين الأسود" في البلده القديمة بنابلس، اعتقال المطارد للاحتلال مصعب شتيه أبو محمد على يد السلطة.

وقالت في بيان صحفي أوردته وكالة "سما": "بنداقنا موجهة نحو الاحتلال فلا تحرفوها ولا تنحرف باذن الله عن مسارها نتيجه عمل بعض الأشخاص الذين يريدون الفساد بنابلس".

وأضافت: "نحن حتى الآن صامتون ولم نتخذ أي إجراء تخريبي نتيجه هذا الاعتقال ونحن قادرين على ذلك، ونحذر السلطة من أن المساس بمصعب من قبل الاحتلال سوف تليه عواقب وخيمة على المدينة بسببكم لأنكم لم تحموه ومدينه نابلس هي من ستخسر ولن تفتح أبوابها إلا بخروجه".