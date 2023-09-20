ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة إلى خمسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر طبية فجر اليوم الأربعاء استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا).

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة وغزة خلال الساعات الـ24 الماضيةإلى خمسة.

وكان أربعة فلسطينيين قتلوا الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي ثلاثة منهم في مخيم جنين للاجئين والرابع على أطراف شرق قطاع غزة في توتر مستمر تشهده الأراضي الفلسطينية منذ أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن ثلاثة قتلى ونحو 30 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي وصلت إلى المشافي في جنين، بينها إصابات بحالة حرجة.