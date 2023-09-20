تل السلطان الفلسطيني على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

يعتبر "تل السلطان" من أقدم الأماكن التي تعرّف فيها الإنسان على مهنة الزراعة، وانتقل من نمط الاعتماد على الصيد في حياته اليومية إلى زراعة الأرض، مما أكسبه القدرة على الاستقرار فيها.

وتعود أقدم البقايا الأثرية في الموقع إلى الفترة "النطوفية" المتأخرة، ويتألف من 29 طبقة حضارية، وتتسع مساحته إلى حوالي خمسة هكتارات.

وقال مدير وزارة السياحة الفلسطينية إياد حمدان في حديث له مع "بي بي سي" إن إنشاء هذا الموقع بدأ عندما انتقل الإنسان من العيش في الكهف إلى الأراضي المنبسطة، حيث شَكَلَّ أول مجتمع مستقر في تاريخ البشرية.

وأضاف أن سكان المنطقة اختاروا هذا الموقع، بسبب قربه من عين ماء، ليساعدهم ذلك في ري المحاصيل التي بدأوا بزراعتها.

وأشار حمدان إلى أن البناء كان على شكل بيوت بيضاوية مبنية باللبن الطيني، ومن ثمّ تطور البناء ليصبح على شكل مستطيل، وقد تم إنشاء برج حجري للحماية والتحصين، وهو يعتبر أقدم برج في التاريخ، بحسب المسؤول الفلسطيني.

وشهد التل صناعة الفخار، استجابة للاحتياجات التخزينية المتزايدة للمجتمع الزراعي الأول.