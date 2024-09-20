رئيس وزراء لبنان يطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الجمعة، " طلبنا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم حتى يقوم بمسؤولياته تجاه لبنان، خاصة وأن كل الاتصالات التي وردتني بالأمس من كبار المسؤولين الدوليين أكدت أن العدو الاسرائيلي تخطى الخطوط الحمر".

وأعلن ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة، أن لبنان "يطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الكاملة إزاء ما حصل".

وأضاف :" طلبت من معالي وزير الخارجية أن يبادر في كل الاجتماعات التي سيعقدها في الأمم المتحدة إلى البحث في طلب لبنان أن يصار إلى سن قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الأهداف العسكرية والحربية، لأن ما حصل في لبنان هذا الأسبوع من عدوان موصوف هو إبادة جماعية تستهدف الشعب اللبناني بأسره."

وأشار إلى أنه سيتوجه إلى نيويورك " وهناك اتصالات ولقاءات جانبية سأشارك فيها لكي نؤكد أن المجال لا يزال متاحاً للحل الدبلوماسي الذي نأمل أن يعطي النتيجة المطلوبة من أجل استقرار طويل المدى على جبهة الجنوب".

،وكانت طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف- 35 قد شنت غارة بعد ظهر اليوم الجمعة استهدفت شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأسفرت الغارة حتى الآن عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 59 آخرين في حصيلة غير نهائية.