«قاهرة كاش» أول محفظة للقبول الإلكترونى عبر المحمول

أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن إطلاق نقطة قبول إلكترونى عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع «QR code»، وتنفيذ أول عملية دفع عبر الهاتف المحمول بالسوق المصرية لدى أحد التجار المشتركين بالخدمة.



وأضاف «فايد» أن الخدمة تتميز بتقديم حلول سريعة وآمنة للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من عملاء الهاتف المحمول والذين يزيد عددهم على 13 مليون عميل، وهو ما يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم المبيعات ومتابعة المعاملات التى تتم من خلال محافظهم الإلكترونية.



وأوضح أن الخدمة الجديدة تتيح للتاجر القيام بشراء البضائع من التجار والشركات عبر الهاتف المحمول توفيرا للجهد والوقت، مما له أثر إيجابى على تقليل المعاملات النقدية للوصول إلى مجتمع غير نقدى، كما يوفر الاشتراك فى محفظة «قاهرة كاش» للقبول الالكترونى الاستفادة من الخدمات والعروض المصرفية التى يقدمها بنك القاهرة، فضلا عن توفير الخدمة لحلول أقل تكلفة للتجار عن وسائل الدفع التقليدية الأخرى.



وأشار إلى ان تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص بنك القاهرة على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومواكبة التطورات فى قطاع الخدمات المصرفية، دعما لثقافة الشمول المالى بالاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.