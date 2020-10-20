أكد مسؤولون إسرائيليون، أن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقية دخول بدون تأشيرة غدا الثلاثاء، عندما يزور وزيرا المالية والاقتصاد الإماراتيان إسرائيل،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"الاسرائيلية.

وهذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاقيات التي وقعتها اسرائيل والإمارات منذ التوقيع على معاهدة السلام في منتصف الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

واعتمد مجلس وزراء الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، قرارا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" "معاهدة السلام" و العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، ووجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات(وام).

كان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على المعاهدة مع الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري.