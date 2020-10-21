كوريا الجنوبية تسجل 1571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، تسجيل 1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن من بين حالات الاصابة الجديدة 1556 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 346 ألفا و88 حالة.



كما بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 2698 حالة، بارتفاع بواقع تسع حالات مقارنة بأمس الثلاثاء.



وذكر المركز أن 7ر66% من إجمالي تعداد سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليون نسمة حصلوا على جرعات اللقاح كاملة حتى اليوم، في حين حصل 9ر78% على الجرعة الأولى من اللقاح.