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حدّدت الفنانة داليا مصطفى، الأدوار التي لا يمكن أن تقدمها في الأعمال الفنية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء: "لو أنا مش هتفرج على الدور ومش هاسمح لولادي عمري ما هاعمل الدور".

وأضافت أنها ترفض الأعمال التي تُظهر المصريين في صورة سيئة، وأكّدت أن الواقع ليس كذلك حتى يبرر البعض تقديم هذه الأعمال.

وتابعت: "إحنا بنظهر واقع مش لطيف خالص.. الواقع مُشرق للغاية، ولازم نبرزه دلوقتي مش نحط خطوط على حاجات أعتقد إنها مش موجودة".

وأشارت إلى أنّها عندما تسافر للخارج، تجد المعاملة مختلفة بشكل كامل دون أن يعرفونها كفنانة لكن من مجرد "جواز السفر المصري".