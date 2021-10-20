الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان ودون شروط مسبقة.

وأضافت المتحدثة، في إيجاز صحفي، أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أكدت الحاجة الملحة للحوار والدبلوماسية مع هذه الدولة المنعزلة.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في وقت سابق من اليوم صاروخا باليستيا في ثامن تجربة صاروخية خلال العام الجاري.

وقالت "ساكي" ندعو بيونج يانج لوقف المزيد من الاستفزازات والمشاركة في حوار موضوعي ومستمر".

وجددت التأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان والتعاون الوثيق مع حلفائها.

وجاءت تصريحات ساكي بعد لقاء سونج كيم الممثل الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية اليوم في واشنطن بنظيره من كوريا الجنوبية واليابان في واشنطن.