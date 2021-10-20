مصابة بكورونا في نيوزيلندا تسلم نفسها للسلطات بعد فرارها من العزل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال متحدث باسم الشرطة النيوزيلندية اليوم الأربعاء إن امرأة مصابة بفيروس كورونا كانت قد فرت من العزل الصحي سلمت نفسها إلى السلطات.

وفي نيوزيلندا، ينتقل معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى فنادق التي تديرها الحكومة للمساعدة في منع انتشار المرض.

وكانت المرأة التي ذهبت إلى العزل من المستشفى اختفت مساء الثلاثاء.

غير أن متحدثا باسم الشرطة قال إنها أعيدت إلى العزل. وقالت الشرطة إنها وجهت إليها اتهاما وستمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.

وكانت المرأة قد منحتها السلطات 10 دقائق للعودة إلى منزلها لفترة وجيزة برفقة الأمن لجلب أغراض شخصية، ورعاية حيوان أليف، وإغلاق منزلها، إلا أنها اختفت بعد ذلك.

وسجلت نيوزيلندا البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة نحو 4750 إصابة و28 وفاة منذ بدء الجائحة.