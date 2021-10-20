بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على بعض المتهمين في سرقات الهواتف المحمولة مؤخرا، بينهم واقعة سرقة هاتف تمت على الهواء مباشرة أثناء "بث مباشر" في حادث شاهده ملايين المتابعين، نستعرض طريقة استعادة الهاتف إذا تمت سرقته، كما ذكرها موقع هواتف سامسونج للهواتف المحمولة.

فور سرقة هاتفك أو ضياعه لأي سبب، قم باستخدام خدمة Find My Device، ثم افتح خدمة تتبع الهاتف، من خلال هذا الرابط android.com/find، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل المرتبط بالهاتف.

يمكنك استخدام جهاز أندرويد آخر من أجل فتح الخدمة، ولكن سيتعين عليك تنزيل تطبيق Find My Device بشكل منفصل من متجر جوجل بلاي على الهاتف أولًا، ومن ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق بحساب جوجل الموجود على الهاتف المفقود، ثم تتبع موقع هاتفك.

سيتم إرسال تنبيه إلى الهاتف المفقود لإخبار كل من يملكه بأنه يتم تتبعه، يمكنك استخدام القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من موقع Find My Device لتشغيل صوت تنبيه عالٍ في حالة فقدان الهاتف في مكان مغلق مثل المكتب أو المنزل، أو إغلاق الجهاز، أو مسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز تماماً.

إذا استخدمت ميزة تأمين الجهاز Secure Device، يمكنك قفل الهاتف، وعرض رسالة من اختيارك على شاشة القفل توضح للشخص الذي معه الجهاز أنه مفقود، وكما يمكنك تسجيل الخروج من حسابك في جوجل.

إذا استخدمت ميزة Erase Device، فلن تتمكن بعد مسح البيانات من تتبع الهاتف، لذلك فكر في استخدام هذه الميزة بعد أن تفشل في كل المحاولات الأخرى.

إذا أغلق اللص هاتفك، فلن تكون قادراً على تتبعه حتى يتم تشغيله مرة أخرى، ويصبح لديه اتصال بالبيانات، أو بشبكة واي فاي Wi-Fi، وسترسل لك جوجل رسالة بريد إلكتروني بمجرد تحديد موقع جهازك.

بالنسبة لمستخدمي هواتف سامسونج:

يمتلك مستخدمو هواتف سامسونج جالاكسي، ميزة استخدام خدمات جوجل، أو سامسونج التي تُساعد على تحديد موقع الجهاز المفقود، ولكن يوصى باستخدام خدمة سامسونج حيث ستقدم لك العديد من الميزات التي لن تجدها في خدمة غوغل.

لتتبع جهاز مفقود مع خدمة سامسونج، يمكنك زيارة هذا الرابط findmymobile.samsung.com، مع العلم أنه لا يوجد تطبيق لهذه الخدمة، لذلك ستحتاج إلى استخدام متصفح ويب على هاتف آخر أو كمبيوتر، ثم يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب سامسونغ الخاص بك، وتحديد جهازك المفقود على الجانب الأيسر من الشاشة، سيتم عرض خريطة توضح الموقع الجغرافي لهاتفك، وستظهر قائمة بالخيارات على الجانب الأيمن من الشاشة.

ابدأ بخيار قفل الهاتف الذي سيعرض رسالة مخصصة على شاشة القفل، وقم بتعليق بطاقات Samsung Pay الخاصة بك، ومنع أي شخص من غلق الهاتف.

بعد ذلك، يمكنك أخذ نسخة احتياطية من بياناتك، وإذا كان هناك شخص يتحرك بالهاتف، فاستخدم ميزة تتبع الموقع، حيث سيؤدي تفعيل هذه الميزة إلى تتبع هاتفك كل 15 دقيقة، وأخيرًا، قم بتشغيل ميزة تمديد عمر البطارية Extend battery life التي تتيح لك تعطيل كل شيء تقريباً على الهاتف، ماعدا تتبع الموقع.