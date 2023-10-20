فتاة تتخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية بالطالبية

أقدمت فتاة على التخلص من حياتها، قفزا من الطابق السادس، عقب حبس أشقائها لها داخل شقتهما، بسبب خلافات أسرية، بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

- سقوط شخص من علو

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط شخص من علو بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

- احتجاز بسبب خلافات أسرية

وتبين العثور علي جثة "هناء م" بها آثار كسور ونزيف داخلي وبعمل التحريات تبين أن المتوفية احتجزها شقيقيها داخل غرفة بالشقة محل سكنهم، بسبب خلافات أسرية، وعقب محاولاتها المتكررة للخروج ورفض أشقائها قامت بالقفز من شرفة الشقة لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

- القبض على المتهمين

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تمكنت القوات من القبض على المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.