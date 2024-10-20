الصفدي يسلم بشار الأسد رسالة من العاهل الأردني

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التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد، في العاصمة دمشق، ونقل له "رسالة شفوية" من الملك الأردني عبدالله الثاني.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، إن "الرسالة الشفوية حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدد من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة".

ووصل الصفدي إلى دمشق اليوم الأحد في زيارة رسمية، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأردني خلال زيارته مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

وفي الثالث من أكتوبر الحالي، أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا مع نائب الرئيس السوري فيصل المقداد بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وبحث الطرفان جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين السوريين.