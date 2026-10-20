قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار المعدن الأصفر تشهد تذبذبًا محدودًا في البورصة العالمية، في نطاق 50 دولارًا صعودًا أو هبوطًا، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي، فيما يمثل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المتغير الأبرز في السوق المحلية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، مساء الاثنين، أن وصول سعر الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 54 جنيهًا أسهم في تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6260 جنيهًا.

وأوضح أن الذهب حافظ على مستوياته السعرية رغم العوامل الضاغطة، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية، وفي مقدمتها البنك المركزي الصيني الذي يواصل شراء كميات كبيرة مستفيدًا من تراجع الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن الصين تتجه إلى تقليص استثماراتها في السندات الأمريكية وتعويضها بالذهب، بما يوفر دعمًا قويًا للمعدن الأصفر، في مقابل ضغوط معدلات التضخم واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجددًا.

وأكد أن التوازن بين عمليات الشراء والبيع ساعد الذهب على تجنب انخفاضات كبيرة والحفاظ على استقراره النسبي، رغم الظروف الاقتصادية التي تضغط على أسعاره عالميًا.

وتوقع أن يشهد الذهب مرحلة جديدة من الارتفاع بنهاية العام الجاري أو مطلع 2027، معتبرًا أن الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يمثل نقطة فاصلة في تحديد اتجاه الأسعار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية.