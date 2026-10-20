الاتحاد الأوروبي يحدث استراتيجيته بشأن القطب الشمالي لمواجهة النفوذ الروسي والصيني

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قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية محدثة بشأن القطب الشمالي، في ظل التغير المناخي والذوبان السريع للجليد، اللذين يفتحان آفاقًا جديدة في هذه المنطقة النائية والغنية بالموارد.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء: "مع تزايد الحضور الروسي والصيني وطموحاتهما، أصبح القطب الشمالي خط مواجهة في التنافس العالمي على النفوذ".

وتهدف المفوضية، من خلال الاستراتيجية الجديدة، إلى ضمان مواكبة الاتحاد الأوروبي لمنافسيه، مع إتاحة طرق جديدة للشحن البحري وفرص للتعدين، بما في ذلك استخراج المواد الخام الحيوية.

وقالت كالاس: "إن الوصول إلى الممرات البحرية والموارد الطبيعية في القطب الشمالي يمثل مصلحة استراتيجية للاتحاد الأوروبي".

ومن الناحية الجغرافية، تقع الأجزاء الشمالية من دولتي فنلندا والسويد، العضوين في الاتحاد الأوروبي، ضمن منطقة القطب الشمالي.

كما تحظى جزيرة جرينلاند مترامية الأطراف، الواقعة في القطب الشمالي وتتبع مملكة الدنمارك، بأهمية كبيرة للاتحاد الأوروبي، رغم أنها ليست جزءا منه.

وقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا عن رغبته في السيطرة على الجزيرة الغنية بالموارد.

وقال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل، إن هناك مخاوف أيضا من أن تحول روسيا مزيدا من اهتمامها إلى القطب الشمالي بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضافت كالاس: "نكثف جهودنا في مجالات المراقبة والبنية التحتية والتنقل العسكري وتقنيات الدفاع القادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية، للدفاع عن مصالحنا".

وتشمل الإجراءات المزمع تنفيذها تعزيز حماية الكابلات البحرية وغيرها من البنى التحتية الحيوية.