ناخبو مقاطعة ألبرتا يرفضون الانفصال عن كندا

أيد الناخبون في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط بأغلبية ساحقة البقاء في كندا، وفقًا لنتائج الاستفتاء التي صدرت يوم الثلاثاء، مما أعطى دفعة قوية لمساعي رئيس الوزراء مارك كارني من أجل الوحدة الوطنية، في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديدات الضم، والتي تحشد الكنديين حول بلادهم.

ومع فرز أكثر من 1.8 مليون صوت وإعلان النتائج من 81% من مناطق ومواقع التصويت، أيد 75% من الناخبين البقاء في كندا، بينما أيد 25% بدء عملية نحو الانفصال، وفقًا للنتائج غير الرسمية لانتخابات ألبرتا.

ولم يكن الاستفتاء تصويتًا مباشرًا على الاستقلال، وكان التأييد سيمهد الطريق أمام مقاطعة ألبرتا لإجراء تصويت مستقبلي بشأن الانفصال.

وقال كارني، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من ربع الناخبين الذين أيدوا الاقتراح لا ينبغي بالضرورة أن يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون للاستقلال.

وأضاف أن الاقتراع سأل عما إذا كان سيتم إجراء استفتاء آخر حول الاستقلال، واستخدمه بعض الناخبين للتعبير عن إحباطهم من أوتاوا.

وقال كارني للصحفيين قبل اجتماع مجلس الوزراء في أوتاوا: «النتيجة واضحة تمامًا.. إنها أغلبية عظمى تؤيد البقاء في كندا، والآن هو الوقت المناسب للعمل معًا من أجل جميع سكان ألبرتا وجميع الكنديين».

وتابع كارني إنه تحدث مع رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث صباح اليوم حول نتائج الاستفتاء وزيادة التعاون الاتحادي والإقليمي، بما في ذلك الهجرة.

وأضاف أن أولويتهما الأولى هي دعم الضحايا والأسر المتضررة من حريق التدريب العسكري المميت في قاعدة وينرايت للقوات الكندية.