نتنياهو: ملتزمون بالإطاحة بالقيادة الإيرانية

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أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أنه يظل ملتزمًا بالإطاحة بالقيادة الإيرانية، قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، وفقًا لبيان أصدره مكتبه مساء اليوم الثلاثاء.

وقال: «نحن ملتزمون باستكمال القضاء على النظام الإيراني»، مضيفًا أن "هذه هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل".

وتابع أنه تحدث مجددًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الموضوع فقط يوم الأحد.

وقال نتنياهو، إنه طالما بقيت القيادة الإيرانية موجودة، فإنها ستحاول إنتاج أسلحة نووية: «والطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي الإطاحة بهذا النظام».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حاول بالفعل الإطاحة بالنظام الإيراني عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة معًا إيران في 28 فبراير.

وفي حين أسفر الهجوم عن مقتل العديد من الجنرالات وكبار السياسيين الإيرانيين، إلا أنه لم يؤدِّ إلى سقوط الحكومة.

وفي 27 أكتوبر، من المقرر أن ينتخب الإسرائيليون برلمانًا جديدًا.

ومن المتوقع منافسة محتدمة بين نتنياهو ومنافسه الرئيسي، رئيس أركان الجيش السابق جادي آيزنكوت.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، التقى نتنياهو بشكل مفاجئ بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الثلاثاء.

وربط موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي زيارة هيجسيث إلى إسرائيل بتكهنات حول إمكانية تجدد التصعيد في الصراع مع إيران.

وقال نتنياهو أيضًا إن "الجيش الإسرائيلي دمر كل البنية التحتية الإرهابية لميليشيا حزب الله الشيعية المدعومة من إيران في «المنطقة الأمنية» التي أقيمت بشكل أحادي في جنوب لبنان".

واضطر السكان الشيعة في المنطقة، والبالغ عددهم 200 ألف نسمة، إلى المغادرة، حسبما كتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة «إكس» اليوم الثلاثاء، وتضم المنطقة أيضًا مسيحيين، من بين آخرين.

وقال كاتس، إنه "جرى تدمير أكثر من 60 قرية و23 ألف منزل، والتي يزعم أن حزب الله استخدمها كقواعد".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من «المنطقة الأمنية» طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان".

وتقول إسرائيل إن "المنطقة تهدف إلى منع هجمات حزب الله على شمال إسرائيل".

وفي الوقت نفسه، هدد كاتس بعمليات برية جديدة والاستيلاء على أراضٍ في جنوب لبنان إذا انضم حزب الله إلى هجوم إيراني على إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أعلن نتنياهو أن "إسرائيل ستصنع السلام قريبًا مع لبنان".