زيلينسكي يتوجه إلى النرويج لإجراء محادثات وسط تصاعد التوتر مع ترامب

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى النرويج لعقد جولة جديدة من محادثات السلام، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على كييف لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة، إن من المتوقع أيضا وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أوسلو، وسط تصاعد التوتر بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر بيان صادر عن الحكومة النرويجية أن رئيس الوزراء، يوناس جار ستوره، سوف يلتقي زيلينسكي اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

وجدد ترامب انتقاداته لزيلينسكي، أمس الاثنين، بعدما أعرب مسئولون أوكرانيون إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تقيد، بشكل متقطع، تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، وهو ما تنفيه واشنطن، ما يسمح للصواريخ الروسية بضرب أوكرانيا دون إنذار مسبق.

وقال ترامب، للصحفيين، إن زيلينسكي "لا يعرف عما يتحدث"، وكان ينبغي عليه إنهاء الحرب منذ وقت طويل.

وأضاف ترامب: "لقد قدمنا ​​الكثير لأوكرانيا، لكنهم لم يقدموا لنا شيئا".