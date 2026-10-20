الجيش الإيطالي يعتزم إرسال 500 جندي إلى ميلانو عقب أعمال شغب

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يعتزم الجيش الإيطالي إرسال 500 جندي إضافي إلى مدينة ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا، عقب أعمال شغب عنيفة.

واتُّخذ القرار، أمس الاثنين، خلال اجتماع طارئ ترأسته رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ومن المقرر إصدار مرسوم بهذا الشأن خلال وقت قصير.

ويقتصر نشر القوات الإضافية في البداية على ثلاثة أشهر، حتى يناير 2027.

وتهدف هذه التعزيزات العسكرية إلى منع اندلاع المزيد من أعمال الشغب في وسط مدينة ميلانو.

كما يجري النظر في فرض حظر تجول في مناطق معينة من مراكز المدن.

وكانت ميلوني أعلنت تبني نهج صارم في التعامل مع أعمال الشغب التي شهدتها ميلانو وعدد من المدن الأخرى.

واندلعت أعمال الشغب في ميلانو يوم الأحد بعد احتجاجات كانت سلمية في البداية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط تشريعية حكومية مختلفة.

وفي ساحة بيازا ديل دومو المركزية ومحيطها، قام شباب، معظمهم يرتدون ملابس سوداء ويضعون أقنعة على وجوههم، بتحطيم نوافذ المتاجر ونهب المحال التجارية والسوبر ماركت.

وأُلقي القبض مؤقتًا على أكثر من 270 شخصًا، معظمهم من القُصّر، فيما جرى احتجاز خمسة شبان.

ويبلغ معدل التضخم في إيطاليا حاليًا 4.2%، ويعقد الكثيرون مقارنات بين أعمال الشغب التي تشهدها البلاد والاضطرابات التي شهدتها فرنسا.

ووفقًا للمسؤولين، أُصيب 14 فردًا من عناصر الأمن على الأقل في ميلانو. ولا توجد أرقام دقيقة لعدد المحتجين المصابين، وتُقدَّر الأضرار بملايين اليوروهات.

وتحكم ميلوني إيطاليا منذ أربع سنوات بتحالف يضم ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل.

وتعرضت ميلوني وحزبها، «إخوة إيطاليا»، لضغوط من حزب أحدث أكثر يمينية، وهو «المستقبل الوطني».

وفي معسكر يسار الوسط، تعتزم زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين الترشح ضد ميلوني.