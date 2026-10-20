إيران: إصابة ناقلتي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن ناقلتي نفط أصابتهما ألغام بحرية في مضيق هرمز، ما تسبب في انفجارات وحرائق، في وقت تواصل فيه طهران هجماتها على حركة الشحن عبر الممر المائي الحيوي.

وقال الحرس الثوري في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الناقلتين أصابتهما ألغام زُرعت في الجزء الجنوبي من المضيق خلال الليل، ما ترك السفينتين مشتعلتين وغير قادرتين على مواصلة رحلتيهما.

وأكد الحرس الثوري مجددا أن العبور عبر المضيق غير قانوني دون إذن من إيران.

وكثّفت القوات الإيرانية هجماتها على حركة الشحن في مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة بشكل عام ناقلات النفط وسفن الشحن التي تسير على مسار جنوبي قرب الساحل العماني.

وكانت البحرية الأمريكية ترافق السفن المدنية على هذا المسار لعدة أشهر في محاولة لاستعادة حركة تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.

ويقول محللون إن إيران تسعى إلى الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر.

وأفاد تقرير لشركة "كبلر" المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن تجارة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه صعوبات.

ووفقاً لأحدث تقرير لها، بلغ متوسط السبعة أيام لصادرات النفط الخام عبر المضيق 82% من مستويات ما قبل الحرب يوم الأحد الماضي.

وبلغت صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين نحو 44% فقط من مستويات ما قبل الحرب.

وأفادت شركة خدمات الشحن "لويدز ليست" بانخفاض طفيف في عمليات العبور عبر المضيق في الأسبوع السابق، ما أثر بشكل خاص على ناقلات النفط وناقلات الغاز المسال. وقد كثّفت إيران من هجماتها على السفن خلال الأسبوع من 5 إلى 11 أكتوبر.

وتعافت تجارة الطاقة في المنطقة إلى حد ما مقارنة بالمرحلة الحادة من الحرب، إذ أصبحت عمليات العبور عبر المضيق ممكنة مرة أخرى.

وخفف من وطأة الأمر بعض الشحنات المحمية أساساً من البحرية الأمريكية على طول الساحل العماني، إضافة إلى النقل عبر الأنابيب من الخليج.

ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي، عطّلت إيران إلى حد كبير حركة المرور عبر التهديدات والهجمات على السفن. كما هاجمت القوات الأمريكية بشكل متكرر سفناً مدنية إيرانية.