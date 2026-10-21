 سمكة قرش تقتل امرأة قبالة مقاطعة إيسترن كيب بجنوب أفريقيا وإغلاق شاطئين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سمكة قرش تقتل امرأة قبالة مقاطعة إيسترن كيب بجنوب أفريقيا وإغلاق شاطئين

جوهانسبرج - أ ب
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 11:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 11:32 م

قالت الشرطة والسلطات البلدية في جنوب أفريقيا، إن امرأة (65 عامًا) لقيت حتفها اليوم الثلاثاء في هجوم لسمكة قرش قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجنوب أفريقيا، مما أدى إلى إغلاق شاطئين.

وأكد الكولونيل سيفوكازي ماويسا، المتحدث باسم شرطة إيسترن كيب، لوكالة أسوشيتد برس، استدعاء عناصر الشرطة إلى شاطئ أورينت في مدينة كوجومبو (إيست لندن) سابقًا، في حوالي الساعة 7 صباحًا، حيث عثروا على جثة المرأة. وتم فتح تحقيق في الوفاة.

وقال المتحدث باسم البلدية لوزوكو بوكو في بيان: «تشعر بلدية مدينة بافلو بحزن عميق لتأكيد وقوع هجوم قاتل لسمكة قرش على شاطئ أورينت هذا الصباح، مما أدى إلى خسارة مأساوية لسباحة».

وتابع زميلها السباح مايك لوي لشبكة «إس إيه بي سي» أن أعضاء مجموعة السباحة في المياه المفتوحة استجابوا لإشارة الاستغاثة التي أرسلتها المرأة وأحضروها إلى الشاطئ.

وأضاف أن أحد المسعفين في المجموعة حاول إنقاذها، لكن أُعلنت وفاتها في مكان الحادث.

وقال لوي: «كانت تحب السباحة منفردة. لقد كانت شجاعة».

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