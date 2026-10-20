قال المهندس إبراهيم المعلم، الناشر الكبير ورئيس مجلس إدارة الشروق، إنه تعرض للاختطاف خلال وجوده في بيروت في فترة الحرب الأهلية، واحتجز في زنزانة تحت الأرض لنحو يوم ونصف قبل أن يطلق خاطفوه سراحه ويعتذروا له بدعوى حدوث خطأ.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامية منى الشايب، في برنامج «خطوات وطريق» على شاشة «النيل للأخبار»، أن الواقعة حدثت في اليوم الذي كان يصطحب فيه الفنان حلمي التوني، الذي اتفق معه ليصبح المستشار الفني لدار الشروق، إلى اجتماع للتعرف على مسئولي الدار.

وأوضح أنهما شاهدا قبل الاجتماع بدقائق جثمان الصحفي رياض طه مقتولًا على الأرض، في صورة تعكس حجم الاضطراب الذي كانت تعيشه بيروت وقتها.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء اجتماع وصفه بالمثمر، دخل ثلاثة مسلحين وقالوا له: «اتفضل معانا.. سيدنا عايز يشوفك تشربوا قهوة».

وقال المعلم إنه أدرك من هذه العبارة أنه تعرض للاختطاف، ثم اقتيد إلى زنزانة تحت الأرض داخل فيلا في مكان لم يعرفه.

وأضاف أنه بقي محتجزًا نحو يوم ونصف، قبل أن يعتذر له الخاطفون ويقولوا: «يبدو إنه خطأ».

وأشار إلى أنهم قالوا له بعد ذلك إنه أصبح «صديقهم»، وعرضوا التدخل إذا تعرض لأي مشكلة في بيروت.

وأكد المعلم أنه خرج من التجربة سالمًا، وعندما سألته منى الشايب عما إذا كان يشعر بالحزن بسبب ما حدث، أجاب: «لا مش حزين، بالعكس. الحمد لله ما حصلش حاجة، وخرجت بالسلامة».