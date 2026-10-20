إبراهيم المعلم: والدي كافح تزوير الكتب في بيروت حتى وصل الأمر إلى الاعتداء عليه وإصابته بأزمة قلبية

قال المهندس إبراهيم المعلم، الناشر الكبير ورئيس مجلس إدارة الشروق، إن دفاع أسرته عن حقوق الملكية الفكرية ومواجهة تزوير الكتب في بيروت أدى في إحدى المرات إلى محاولة مجموعة من الأشخاص الاعتداء على والده محمد المعلم، وانتهت الواقعة بإصابته بأزمة قلبية.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامية منى الشايب، في برنامج «خطوات وطريق» على شاشة «النيل للأخبار»، أن الدار بدأت اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمليات تزوير الكتب، ثم فوجئ في بداية عمله ببيروت بمجموعة تتجه نحو والده.

وأوضح أنه تصور في البداية أنهم ذاهبون لتحيته، ثم أخبره من حوله بأنهم يتحركون للاعتداء عليه بسبب حملته على تزوير الكتب.

وأشار إلى أنه تدخل للدفاع عن والده ودخل في اشتباك معهم، بينما كان والده داخل السيارة يشاهد ما يحدث ولا يعرف ما إذا كان نجله تعرض لإصابة خطيرة.

وقال إن الخوف الشديد أدى إلى إصابة والده بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى وخضع للعلاج.

وأضاف المعلم أنه عندما كان يناقش ملف الملكية الفكرية لاحقًا داخل اتحاد الناشرين الدولي، كان يوضح أن القضية في أسواق متقدمة ترتبط بالعائد المالي والنمو، أما بالنسبة لتجربته الشخصية فوصلت المسألة «حرفيًا» إلى حياة أو موت.