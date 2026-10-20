تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثي تجاه الرياض

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.

وقبل قليل، أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس»، بسماع دوي انفجارين في العاصمة السعودية الرياض، بعدما أرسلت السلطات إنذارًا عبر الهواتف لسكان الرياض بوجود «تهديد جوي معاد».

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إلى إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض «للتحذير من خطر».

وأمس، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، أنها شنت عدة هجمات استهدفت منشآت ⁠طاقة ومطارين وأهدافا عسكرية في السعودية.

وشملت الهجمات موقعا تابعا لشركة أرامكو للنفط في ينبع وحقل الشيبة النفطي ومطار الملك خالد الدولي ⁠في الرياض ومطار أبها.

في غضون ذلك، حذَّر «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الميليشيات الحوثية من استغلال الوسائط البحرية التقليدية «زعيمة - هوري - جلبة - سنبوق» في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر.

وأكد إنذار نشره المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، على منصة «إكس»، أن استغلال تلك الوسائط لتهريب الأسلحة يشكّل تهديداً لأمن اليمن، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي، مما يعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر.