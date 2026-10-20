الجيش الإيطالي يعتزم إرسال 500 جندي إلى ميلانو عقب أعمال شغب

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يعتزم الجيش الإيطالي إرسال 500 جندي إضافي إلى مدينة ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا، عقب أعمال شغب عنيفة.

وتم اتخاذ القرار، أمس الاثنين، خلال اجتماع طارئ ترأسته رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ومن المقرر إصدار مرسوم بهذا الشأن خلال وقت قصير.

وتهدف هذه التعزيزات العسكرية إلى منع اندلاع المزيد من أعمال الشغب في وسط مدينة ميلانو.

كما يجري النظر في فرض حظر تجول بمناطق معينة من مراكز المدن.

وكانت ميلوني أعلنت تبني نهج صارم في التعامل مع أعمال الشغب التي شهدتها ميلانو وعدد من المدن الأخرى.

وأُلقي القبض مؤقتا على أكثر من 270 شخصا، معظمهم من القصر، فيما جرى احتجاز خمسة شبان.

ويبلغ معدل التضخم في إيطاليا حاليا 2ر4%، ويعقد الكثيرون مقارنات بين أعمال الشغب التي تشهدها البلاد والاضطرابات التي شهدتها فرنسا.