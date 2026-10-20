رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي يأمر القوات بالرد بحزم على أية استفزازات كورية شمالية

أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية القوات، اليوم الثلاثاء، بـ"الرد بحزم على أي استفزازات للعدو"، وذلك بعد يوم من تهديد كوريا الشمالية بنشر مزيد من الأسلحة على طول الحدود بين الكوريتين واستئناف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن رئيس هيئة الاركان الجنرال جين يونج سونج أصدر هذه التعليمات خلال زيارته لوحدة مركزية على الخط الأمامي، منتقدا بيونج يانج لقيامها بتحميل سول مسئولية تصاعد التوترات بين الكوريتين في أعقاب انفجار لغم أرضي في 21 سبتمبر الماضي مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان "قال رئيس هيئة الأركان إنه من غير المقبول أن تصف كوريا الشمالية أمس إجراءاتنا العملياتية المشروعة بالاستفزازية، وأن تحمل قواتنا المسلحة مسئولية تصاعد التوترات".

وأضاف البيان: "لقد أمر القوات بالرد بحزم في حال أطلق العدو المزيد من الاستفزازات من خلال استخدام إجراءاتنا الشرعية كذريعة".

كانت كوريا الجنوبية قد قالت مطلع هذا الشهر إن الألغام التي زرعتها كوريا الشمالية هي سبب وقوع انفجارات في 21 سبتمبر الماضي على الحدود، مطالبة كوريا الشمالية بالاعتذار وإزالة هذه الألغام. وجاء هذا الإعلان بعدما نفت كوريا الشمالية مسئوليتها عن الانفجارات، وحذرت من رد فعل انتقامي في حال تم استفزازها.

واتهمت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس الاثنين كوريا الجنوبية بإطلاق طلقات تحذيرية وبث تحذيرات عبر مبكرات الصوت عدة مرات على الحدود منذ أغسطس الماضي "بذريعة غير منطقية"، تزعم أن جنودا كوريين شماليين عبروا الحدود. وقالت إن مثل هذه الاستفزازات "تجاوزت الخط الأحمر" منذ انفجارات الألغام.

وذكرت أن الجيش الكوري الشمالي يدرس "نشر المزيد من المعدات الهجومية التكتيكية على الحدود الجنوبية كإجراء استباقي وقمعي للتعامل مع الطوارئ واستئناف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت ضد جمهورية كوريا".