 ترامب يشيد بتعهد إيلون ماسك منح أسهم من سبيس إكس لأطفال أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يشيد بتعهد إيلون ماسك منح أسهم من سبيس إكس لأطفال أمريكا


نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 8:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 8:54 ص

  أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، بعد تعهده بمنح سهم واحد من الشركة لكل طفل في الولايات المتحدة العام المقبل.

وشكر ترامب ماسك، يوم الاثنين، على ما وصفه بأنه "كرم لا يُصدق".

وأشار ترامب إلى أن أسهم "سبيس إكس" ستُوزع من خلال "حسابات ترامب"، وهي حسابات استثمارية مخصصة للأطفال الأمريكيين أطلقتها إدارة ترامب هذا العام.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: "هذا بالضبط ما تصورناه عندما أنشأنا حسابات ترامب، إذ نجمع القطاع الخاص العظيم، وإيلون، والكثيرين غيره، للاستثمار في أطفالنا، الذين يمثلون بفارق كبير أعظم أصولنا وأكثرها أهمية".


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