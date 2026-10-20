وزير الكهرباء: ربط الوحدة الأولى من مفاعل الضبعة النووي بالشبكة 2028

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الطاقة والكهرباء قوتان محركتان لكل مجالات الحياة، مشيرا إلى حرص الوزارة خلال "منتدى مصر 2026" على استعراض خططها المستقبلية وما تسعى للوصول إليه، إلى جانب إبراز حجم العمل منذ عام 2014 وحتى الوقت الراهن.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "إكسترا نيوز" أن المشروعات المنفذة منذ 2014 أسهمت في مساندة عمليات التطوير وتحقيق التنمية، مؤكدا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى أي آراء ومقترحات الناس في الشارع لتوظيفها إما في تحسين الأداء أو المساعدة على تحقيق إضافة جديدة.

وأشار إلى أن رؤية رئيس الجمهورية لقطاع الطاقة كانت واضحة وصريحة منذ اليوم الأول لزيادة القدرات الكهربائية، إلى جانب الرؤية الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع السعي لزيادة هذه النسبة بحلول 2030، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الزيادات التي تطرأ على حجم الطلب تؤدي إلى تعديل وتغير هذه النسب.

وبشأن المدى الزمني لمشروع مفاعل الضبعة النووي، قال إن أعمال بناء المفاعل استمرت على مدار 10 سنوات، موضحا أن الوحدة الأولى ستكون على الشبكة في أواخر عام 2028، على أن يشهد 2029 دخول الثانية، وتدخل الثالثة والرابعة في 2030.