قال المهندس إبراهيم المعلم، الناشر الكبير ورئيس مجلس إدارة الشروق، إن السوق الثقافية المصرية لا مثيل لها في المنطقة، مؤكدًا: «مصر ثقافيًا المفروض تكون، وممكن تكون، قوة عظمى».

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامية منى الشايب، في برنامج «خطوات وطريق» على شاشة «النيل للأخبار»، أن القاهرة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون عاصمة ثقافية لمصر وأفريقيا والعالم العربي والعالم الإسلامي والدول النامية، إذا جرى العمل على تطوير هذه المكانة والمحافظة عليها.

وأوضح أن الكتاب المصري في العصر الحديث يُعد من أقدم صادرات البلاد، وأنه منذ منتصف القرن التاسع عشر وصل شرقًا إلى إندونيسيا وغربًا إلى المغرب وموريتانيا ونيجيريا.

وأشار المعلم إلى أن هذا الانتشار للكتاب، إلى جانب الفن والموسيقى والغناء والمؤلفين، أسهم في تكوين قوة ناعمة مصرية واسعة في العالم العربي والإسلامي وأفريقيا.

وقال إن «تصدير الثقافة هو المساعد والدعاية الحقيقية لباقي الصادرات كلها»، لأن من يقرأ كتابك أو يشاهد فيلمك أو يستمع إلى موسيقاك يصبح أقرب إلى بلدك ومجتمعك، مؤكدًا أن هذه المكانة ليست مضمونة من تلقاء نفسها، وأنها ترتفع مع العمل والاهتمام وتتراجع مع الإهمال.