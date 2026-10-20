قال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن زيارته إلى لبنان شملت لقاءات عديدة على المستويين الرسمي والشعبي، وأتاحت له الاستماع إلى رسالة اللبنانيين ونقل رسالة عربية تؤكد استمرار مساندتهم.

وأضاف، خلال لقاء خاص مع أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان يأتي ضمن أولويات العمل العربي، وأن ما يتعرض له الشعب اللبناني من اعتداءات إسرائيلية متواصلة وما تسببه من قلق ودمار أمر غير مقبول، مشددًا على استمرار الدعم العربي للبنان.

وأوضح أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية بشأن لبنان تميزت بشمولها وتفاصيلها، وتضمنت مقترحات وإجراءات محددة للتعامل مع مختلف جوانب القضية اللبنانية.

وأشار إلى أنه حرص على زيارة جنوب لبنان للمرة الأولى والوجود بين أهله، حيث مر بمناطق تعرضت لدمار وصفه بـ«الغاشم بكل المعايير»، واستمع إلى مواطنين لبنانيين تحدثوا عن حياتهم اليومية ومخاوفهم على أمنهم وأمن ذويهم.

وأكد أنه حمل رسالة أهالي الجنوب إلى العالم العربي والمجتمع الدولي، وفي مقدمتها دعم حق اللبنانيين الأصيل في العيش بأمن وأمان داخل وطنهم.

وبدأ فهمي زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان منذ توليه منصبه، الأحد 18 أكتوبر، وعقد في بيروت لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى جانب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز الدعم العربي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ودعم الجيش اللبناني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ومعالجة مخاطر حدوث فراغ أمني بعد انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل».

وشملت الجولة الميدانية منطقة الزهراني وبلدة زوطر الغربية ومقر قيادة الجيش اللبناني لقطاع جنوب الليطاني في مدينة صور، حيث اطلع فهمي على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت والبنية التحتية والأراضي الزراعية، واستمع إلى عرض من قيادات الجيش حول الأوضاع الأمنية في الجنوب.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قد أصدر في سبتمبر الماضي قرارًا تناول الأوضاع اللبنانية بصورة شاملة، ودعم الدولة ومؤسساتها والوفاق اللبناني، وربط معالجة الأزمة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ودعم قدرة لبنان على مواجهة تداعياتها.