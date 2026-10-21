نبيل فهمي: غياب اليونيفيل عن جنوب لبنان ينذر بمخاطر كبيرة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، إنّ وجود قوات دولية محايدة في مناطق النزاع، لا تساند طرفًا على حساب آخر، أمر مهم.

وأضاف في لقاء خاص مع أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لها وجود تاريخي في جنوب لبنان، ولم يقتصر دورها على العمل قوةً عازلة بين الجانبين، بل شمل أيضًا متابعة الأحداث وتسجيل المخالفات والمساهمة في حل النزاعات.

وأوضح أنّ غياب اليونيفيل، بما يعنيه من غياب قوة تتمتع بالشرعية الدولية، يمثل أمرًا بالغ الخطورة، موضحًا أن ذلك قد يتيح لأي طرف فرض نطاق عمل غير متفق عليه على القوة الموجودة، أو التأثير عليها، أو تعريضها لغياب الحماية والأمان اللازمين.

وأشار إلى أن القوات الدولية تأتي إلى مناطق متوترة للمساهمة في تأمين الأوضاع، وهو ما يستلزم احترامها وضمان سلامتها.

وأعرب فهمي، عن أمله في تجديد ولاية اليونيفيل، رغم استبعاده حدوث ذلك، مشددًا على ضرورة أن تتمتع أي قوة بديلة بالشرعية الدولية، وأن تحظى بدعم المجتمع الدولي، إلى جانب التوصل إلى اتفاق كامل بشأنها مع الجانب اللبناني.