إيران: الرد الأمريكي على مقترح فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام غير كافٍ

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الرد الأمريكي على مقترح طهران بشأن فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام بأنه «ناقص وغير كافٍ»، محمّلة واشنطن مسئولية استمرار انعدام الأمن في المضيق والخليج العربي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن انعدام الأمن في مضيق هرمز يرتبط باستمرار التدخلات الأمريكية، داعيًا الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسئولياتها في صون السلم والأمن الدوليين، والعمل على وقف ما وصفه بالممارسات الأمريكية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

الدبلوماسية جزء من دفاعنا

وفي رده على سؤال بشأن جدوى التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل ما وصفه بتكرارها نقض تعهداتها، أكد بقائي أن إيران لا تسعى إلا إلى حماية مصالحها الوطنية وأمنها القومي، سواء عبر الدبلوماسية أو الدفاع.

وأشار إلى أن سجل الولايات المتحدة في نقض التعهدات يمتد منذ عام 2018 حتى الآن، لكنه شدد على أن التجارب السابقة لا تعفي الجهاز الدبلوماسي الإيراني من مسئولية استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية المصالح الوطنية.

وأضاف أن الدبلوماسية تمثل جزءًا من الدفاع عن إيران، ولا ينبغي الفصل بين المسار الدبلوماسي وجهود الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدًا ضرورة مواصلة المفاوضات إذا أتاح ذلك، ولو باحتمال محدود، فرصة لتجنب تصعيد التوتر.

المطالب الأمريكية تعرقل المفاوضات

وعن العقبة الرئيسية أمام إحراز تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أرجع بقائي ذلك إلى ما وصفه بـ«المبالغة الأمريكية» في المطالب.

وفي سياق متصل، علق المتحدث الإيراني على تقارير تحدثت عن مناقشة مسئولين إسرائيليين احتمال شن حرب على إيران خلال اجتماعات مع أطراف إقليمية، قائلًا إن بلاده تتعامل باستمرار مع هذا الاحتمال وتستعد لمختلف السيناريوهات.

وأضاف أن استمرار الحصار البحري وتهديد الشعب الإيراني يفرضان «الاستعداد لمواجهة أي تطورات»، مؤكدًا أن المدافعين عن إيران مستعدون لصد أي هجوم، مستندين إلى الدعم الشعبي والدروس المستخلصة من تجارب العامين الماضيين.