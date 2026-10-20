عمدة كييف يدعو الأوروبيين إلى التضامن مع أوكرانيا في مواجهة روسيا

وجه عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، يوم الاثنين، نداء عاجلا إلى الأوروبيين للتضامن مع أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وقال كليتشكو /55 عاما / في رسالة مصورة خلال حفل لتوزيع الجوائز في برلين: "لا نريد أبدا أن تشهد أوروبا حربا مرة أخرى. السلام يتطلب مسؤوليتنا المشتركة، والحرية تحتاج إلى أشخاص يساند بعضهم البعض".

وقال كليتشكو إنه كان يعتزم في الأصل السفر إلى برلين لتسلم جائزة المستقبل الأوروبي شخصيا، لكن الأوضاع في كييف تدهورت بشدة إلى درجة اضطرته إلى البقاء في المدينة.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة، بدعم من الدول الغربية.

وقال بطل العالم السابق في الملاكمة إنه يشهد ليلا ونهارا مدى شدة الهجمات الروسية، التي تستهدف الجسور ومحطات توليد الكهرباء والمدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والمباني السكنية.

واتهم كليتشكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى إخضاع أوكرانيا بالقصف وإجبار السكان على الفرار من مدنهم.

وقال إن بوتين يريد التسبب في نزوح "ملايين اللاجئين إلى أوروبا"، على أمل أن تتخلى أوروبا عن أوكرانيا وتجبرها على الاستسلام، مضيفًا: "لكن ذلك لن يحدث أبدا".

وتساءل كليتشكو عن سبب اضطرار أوكرانيا إلى دفع مثل هذا الثمن الباهظ لتحقيق حلمها بمستقبل أوروبي، مضيفا أن الأمل في مستقبل مشترك داخل أوروبا يمنح كثيرا من الأوكرانيين القوة لمواصلة الصمود.

وقوبلت رسالته المصورة بتصفيق حار ووقف الحضور لتحيته.

وتمنح جائزة المستقبل الأوروبي، التي تقام برعاية نائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل، لتكريم الأشخاص الذين يدافعون عن الحرية وحقوق الإنسان والتضامن والتنوع، ويسهمون في تعزيز الوحدة الأوروبية.

وقالت لجنة التحكيم إن جهود كليتشكو تتجاوز الدفاع عن مدينته وبلاده، ووصفت عمله بأنه دفاع عن حق الناس في العيش بحرية وتقرير مستقبلهم بأنفسهم.