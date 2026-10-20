الجيش الإيراني: رصد ناقلة نفط تحترق في الممر الجنوبي لمضيق هرمز

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أعلن الجيش الإيراني، الثلاثاء، رصد ناقلة نفط تحترق في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مدعيا أن السفينة انتهكت المسار والقواعد التي حددتها طهران.

وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة للقوات البحرية بالجيش أن فرق المراقبة التي تتابع مضيق هرمز رصدت ناقلة نفط مشتعلة في "منطقة محظورة".

وأضاف البيان أن الناقلة أوقفت أنظمة التتبع الخاصة بها رغم التحذيرات السابقة، وحاولت العبور عبر المنطقة المحظورة في الممر الجنوبي للمضيق.

وكانت طهران قد أعلنت في 12 يوليو الماضي إعادة إغلاق مضيق هرمز، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في 8 يوليو.

وهددت السلطات الإيرانية باستهداف السفن التي تسلك مسارات خارج الطريق الذي حددته إيران، أو تعبر المضيق من دون تصريح.