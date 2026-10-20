واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى كينيا بسبب تفشي إيبولا

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، مستوى التحذير السابق من السفر إلى كينيا من المستوى الثاني، الذي يدعو إلى "توخي مزيد من الحذر"، إلى المستوى الثالث، الذي ينصح بـ"إعادة النظر في السفر".

وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان السلطات الصحية الكينية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى ثماني حالات في العاصمة نيروبي. وكانت كينيا قد أعلنت أول وفاة بالإيبولا في 5 أكتوبر ، فيما أودى الفيروس بحياة ما لا يقل عن 4 آلاف شخص في الكونغو المجاورة.

ولا تعد التحذيرات الأمريكية من السفر ملزمة، لكنها قد تؤثر في كيفية تخطيط السياح المحتملين ورجال الأعمال لرحلاتهم، كما تسترشد بها شركات السياحة والتأمين.

وتتأثر كينيا على نحو خاص برفع مستويات التحذير من السفر، إذ تمثل السياحة القائمة على رحلات السفاري والطبيعة ركيزة أساسية لاقتصادها.