بريطانيا تعلن تعزيز دعمها العسكري الدفاعي للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين

أعلنت المملكة المتحدة تقديم دعم عسكري دفاعي إضافي إلى المملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين في المنطقة، يشمل تسيير طلعات جوية لحماية المجال الجوي السعودي، وتعزيز قدرات نقل المعدات الدفاعية، وتقديم المشورة العسكرية للقوات السعودية.

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، ستنفذ مقاتلات «تايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي طلعات جوية دفاعية للمساعدة في حماية المدن السعودية والبنية التحتية الحيوية من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن هذه الطلعات لن تتضمن شن هجمات هجومية على الحوثيين.

وقالت الوزارة في بيان، إن بريطانيا ستوفر طائرة نقل عسكري من طراز «إيرباص إيه 400 إم» لنقل المعدات الدفاعية داخل السعودية، إلى جانب مستشارين عسكريين لدعم ضباط الأركان السعوديين.

ويأتي هذا الدعم استكمالًا للمساهمة العسكرية البريطانية القائمة في المملكة، والتي تشمل نشر معدات للدفاع الجوي والتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلًا عن توسيع نطاق دعم التزود بالوقود جوًا للعمليات الدفاعية السعودية، بما في ذلك العمليات التي تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن.

وأكدت الحكومة البريطانية رفضها للهجمات التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة، منوهة أنها تهدد أمن الشرق الأوسط وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، فضلًا عن تداعياتها المحتملة على المصالح الاقتصادية والأمنية البريطانية.

وحذرت من أن تصاعد العنف في الخليج قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطيل إمدادات الطاقة، وزيادة الأعباء على الشركات البريطانية، إلى جانب تعميق معاناة المدنيين في اليمن.

كما أدانت لندن الهجمات التي تستهدف منشآت مدنية، ومن بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة حق المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في الدفاع عن نفسيهما.

من جانبه، وصف وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينج، الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون على السعودية بأنها «عمل شنيع للغاية»، مشيرًا إلى أن استهداف مطار الرياض يعكس استعداد الجماعة لتصعيد التوتر في المنطقة.

وقال ستريتينج إن بلاده وافقت على تقديم دعم عسكري إضافي، يتضمن تنفيذ مقاتلات «تايفون» طلعات دفاعية للمساعدة في حماية المجال الجوي السعودي من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للمعدات والأفراد البريطانيين الموجودين بالفعل في المملكة، للمساهمة في التصدي للهجمات الجوية الحوثية.