نيابة حدائق القبة تقرر حبس المتهمين بـ«التنمر» ضد طالب من جنوب السودان

أمرت نيابة حدائق القبة بالقاهرة الثلاثاء بحجز 3 أشخاص مارسوا "التنمر" ضد طالب من جنوب السودان في حدائق القبة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت قوات الأمن، أول أمس الاثنين، القبض على ثلاثة مراهقين، وذلك بعد فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، يظهر تنمرهم وسخريتهم من طالب من جنوب السودان يدرس في القاهرة.

وواجهت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، المتهمين الذين اعترفوا بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو؛ حيث كشفت التحريات أن المتهمين أبطال واقعة التنمر استوقفوا شابًا إفريقيًا، أثناء سيره بمنطقة حدائق القبة، وعمدوا إلى الاستهزاء به، بعدما طلبوا منه التصوير معه بنوع من السخرية منه.

وتداول مستخدمون مقطع مصور للطلاب وهم يمارسون "التنمر" ضد مانوث، ما دفع الشرطة إلى إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة.





