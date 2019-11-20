البنتاجون: داعش استغل الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا لإعادة رص صفوفه

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بأن تنظيم داعش استغل الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا والتوغل العسكري التركي الذي تبعه هناك من أجل إعادة رص صفوفه، مرجحا أنه بات بإمكانه الإعداد لهجمات جديدة ضد الغرب.

وقال مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير صادر عنه أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن: "تنظيم داعش استغل التوغل التركي والخفض اللاحق للقوات الأمريكية لإعادة بناء قدراته وموارده داخل سوريا وتعزيز قدرته على التخطيط لهجمات في الخارج".

وأضاف التقرير أنه "من المرجح أن يكون لدى تنظيم داعش الوقت والحيز لاستهداف الغرب وتقديم الدعم لفروعه وشبكاته العالمية الـ19"، مستندا إلى معلومات وفرتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، موضحا أن التنظيم على المدى البعيد سيسعى ربما إلى استعادة السيطرة على بعض المراكز السكانية السورية وتوسيع وجوده العالمي.

ونقل التقرير، عن وكالة استخبارات الدفاع قولها: "إن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خلال غارة أمريكية في سوريا 26 أكتوبر الماضي من المرجح أن يكون له تأثير ضئيل على قدرة تنظيم داعش على إعادة تكوين نفسه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 6 أكتوبر الماضي عن انسحاب نحو 1000 جندي أمريكي من شمال شرق سوريا، حيث حافظت هذه القوة على سلام هش بين تركيا المجاورة والمقاتلين الأكراد السوريين، كما سمحت هذه الخطوة لتركيا بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذين قادوا القتال ضد داعش، في منطقتهم التي تتمتع بإدارة ذاتية شمال سوريا.