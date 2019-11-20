البنك الدولي يؤكد دعمه للصومال في تطبيق أجندة الإصلاح الاقتصادي

أكد البنك الدولي، دعمه لمساعدة الصومال في تطبيق أجندة الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال احتفال أقيم في الصومال، اليوم الأربعاء، بمناسبة افتتاح مكتب جديد للبنك الدولي، بحضور نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم ووزير المالية الصومالي د.عبد الرحمن دوالي.

وقال نائب رئيس البنك الدولي، إن البنك يفخر بالوقوف إلى جانب الصومال لتحقيق أجندتها للإصلاح الاقتصادي، موضحا أن هذه تعتبر أول زيارة يقوم بها للصومال، وقد شاهدت خلالها الجهود التي تبذلها الحكومة والشعب من أجل تحقيق السلام وإعادة الأمن إلى الصومال.

وعقد وفد البنك الدولي خلال هذه الزيارة اجتماعات مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله ورئيس الوزراء حسن علي خير، حيث بحث الجانبان الأمور المتعلقة بالجهود المبذولة حاليا من أجل تخفيف أعباء الديون.

ويتوقع المراقبون أن يؤدي افتتاح المكتب الجديد للبنك الدولي إلى دعم جهود الصومال الرامية للتخلص من أعباء ديونها التي تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار.