القضية تضم نشطاء سياسيين وحقوقيين بارزين



قررت نيابة أمن الدولة العليا في الساعات الماضية حبس كل من جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، مع الأمر باستكمال التحقيقات معهم لاحقا.

وتعد هذه القضية واحدة من أشهر القضايا التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، خلال العام الجاري، بسبب ضمها للعديد من النشطاء والحقوقيين.

وبدأت القضية فى الظهور إعلاميا أغسطس الماضي بعد حبس المحامي عمرو إمام، ورضوي محمد، وأمل كيلاني، والصحفي محمد صلاح، على ذمتها، وذلك بعد أيام قليلة من إخلاء سبيلهم بالقضية التي تحمل الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما تضم القضية المحامية ماهينور المصري، والصحفية سولافة مجدي، المتهمتين بقضية أخرى أيضا هي 488 لسنة 2019، كما تضم المحامي محمد الباقر المتهم فى قضية أخرى أيضا تحمل الرقم 1356 لسنة 2019.

كما تضم القضية الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح المتهمة فى قضية أخرى تحمل الرقم 488 لسنة 2019، والصحفي إسلام محمد عزت الذي جرى ضمه إليها فى أعقاب اتهامه بنشر أخبار كاذبة تتعلق بواقعة وفاة مواطن يدعى "الاسترالي" داخل قسم شرطة المنيب.

وفي 5 نوفمبر الجاري قررت النيابة العامة، حبس الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالقضية 855 لسنة 2020، وذلك بعد أيام قليلة من إخلاء سبيله فى القضية رقم 488 لسنة 2019.

ووجهت النيابة لحسني فى القضية الجديدة اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.

وكانت محكمة الجنايات قررت مطلع الأسبوع إخلاء سبيل حسني، بتدابير احترازية فى القضية 488 والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة.

وتختلف الوقائع والاتهامات الموجة لكل متهم فى القضية عن الآخر، حسب ماهو منسوب إليه فى محضر التحريات والتحقيقات.

لكن -وبحسب المحامين- هناك اتهامات مشتركة في معظم الحالات، وجهت لأحدث المنضمين للقضية المنتمين للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبدالرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، هي: الانتماء لجماعة إرهابية، ونشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام حساب على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة.