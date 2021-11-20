هاني شاكر يدافع عن قرار منع مطربي المهرجانات: مينفعش يكون الفن كده في عصر السيسي رئيسي

قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنّ مغني المهرجانات الممنوعين من الغناء ليسوا أعضاء نقابة، وبالتالي لا يمكنهم السماح بالغناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ النقابة لم تمنع ولم تمنح لكنّها أبلغت الجهات المعنية بأنّ هؤلاء الأشخاص غير مُصرَّح لهم بالغناء.

وتابع: "مينفعش نكون في عصر السيسي رئيسي ويكون الفن بالشكل ده.. إحنا داخلين على الجمهورية الجديدة والفن بالشكل ده غير مقبول".

واعتبر شاكر أنّ القرار الذي اتخذه هو محافظة على حقوق أعضاء النقابة، مشدّدًا على أنّه لا يمكن السماح لمن لا يحمل تصريحًا بأن يمارس المهنة.

ورفض شاكر، ما تردّد عن القرار بمثابة تعدٍ على حرية الفن، واصفًا ما يتم تريده في هذا الإطار بأنه "كلام فارغ".

وتضمنت القائمة الممنوعة من العمل، التي أصدرتها النقابة 19 اسمًا من مؤدي المهرجانات، وهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.