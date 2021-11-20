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قالت وزارة التربية الفلسطينية، إنّ 15 طفلًا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم اعتقال 1194 آخرين بالضفة الغربية.

وترصد الإحصائية عدد الضحايا خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

وطالبت الوزارة في بيان، بتوفير الحماية الدولية لأطفال فلسطين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وذكرت الوزارة أنّ قوات الاحتلال قتلت 15 طفلاً بالرصاص واعتقلت 1194 آخرين منذ بداية العام، مشيرة إلى أنّ الاحتلال يستهدف الأطفال خلال اقتحام منازل ذويهم ومدارسهم بالضفة الغربية.

ولفتت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 100 هجوم على المدارس وسط إطلاق قنابل الغاز السام والرصاص.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأطفال فلسطين وضمان حقهم في التعليم والحياة الكريمة ووقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم.