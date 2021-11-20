حزب الله اللبناني يدين قرار بريطانيا بتصنيف حركة حماس تنظيمًا إرهابياً

أدان "حزب الله" اللبناني قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تنظيماً إرهابياً .

واعتبر الحزب في بيان مساء اليوم السبت أن هذا القرار هو "قرار خاطئ وظالم، وهو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير".

وبحسب البيان، دعا حزب الله "الحكومة البريطانية إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم".

وأضاف الحزب "أننا نعتقد بكل إيمان ويقين أن هذا القرار لن يوثر على شعبنا الفلسطيني المقاوم، وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس ومجاهديها الشرفاء، وعلى سائر فصائل المقاومة بل سيزيدها عزيمةً واصرارًا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير".

يذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل كانت قد أعلنت أمس الجمعة أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" الفلسطينية بأكملها في بريطانيا.