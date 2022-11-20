عباس يصل إلى قطر لحضور افتتاح كأس العالم

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم مساء اليوم الأحد في الدوحة، في زيارة لم تعلن عنها الأنباء الفلسطينية.

كالة الأنباء القطرية قالت إن عباس وصل الدوحة، مع وفد مرافق، وكان في استقباله وزير الدولة فهد بن فيصل آل ثاني، والسفير الفلسطيني لدى قطر منير عبدالله غنام.

وكالة "وفا" التي تضم قسما مخصصا لتغطية الأنشطة اليومية لعباس، لم تذكر خبرا عن زيارته إلى قطر.

ويأتي ذلك في أعقاب ضجة في الداخل الفلسطيني بشأن وثائق مسربة يزعم أنها تظهر أن عباس سوف يتوجه إلى قطر بصحبة حاشية كبيرة من أفراد الأسرة المقربين ومساعدين.

وكشفت الوثائق التي ظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكن دون التحقق من صحتها من مصدر مستقل، فواتير فنادق بمئات الآلاف من الدولارات، ما أثار غضبا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط ركود الاقتصاد الفلسطيني.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مكتب عباس امتنع عن التعليق على الوثائق، كما لم يرد عندما سئل عن خططه للسفر.

ظهرت الوثائق في بداية الأمر على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بحركة "حماس".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر مساء يوم غد الأحد.