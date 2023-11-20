 إعلام إسرائيلي: أضرار جسيمة في قاعدة بيرانيت العسكرية جراء صواريخ حزب الله - بوابة الشروق
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إعلام إسرائيلي: أضرار جسيمة في قاعدة بيرانيت العسكرية جراء صواريخ حزب الله

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 2:50 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 2:50 م
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، وقوع أضرار جسيمة في قاعدة "بيرانيت" العسكرية الواقعة شمال الأراضي المحتلة بعد هجوم صاروخي لحزب الله من لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي - في بيان صحفي مقتضب - إطلاق صواريخ على القاعدة، مما أدى إلى نشوب حريق.

ولم يسفر عن الهجوم إصابات.. وبالتزامن، دوت صفارات الإنذار في ثلاث بلدات شمال إسرائيل للتحذير من صواريخ جرى إطلاقها من لبنان، كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة والمنارة ومرجليوت.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.. ووردت أنباء عن انفجارات ناجمة على ما يبدو عن اعتراضات الدفاع الصاروخي.

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