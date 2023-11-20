 الجزائر: السجن 15 عاما لنجل رئيس حكومة سابق متهم في قضايا فساد - بوابة الشروق
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الجزائر: السجن 15 عاما لنجل رئيس حكومة سابق متهم في قضايا فساد

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 6:07 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 6:18 م

أدان القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، نجل رئيس حكومة سابق بالسجن 15 عاما، و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين وتغريم كل واحد منهما نحو 7500 دولار، جرت متابعتهم في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر الشروط أعدته شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة لاقتناء 15 طائرة.

وكان النائب العام النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، التمس أمس الأحد، توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي وهو نجل علي بن فليس، رئيس حكومة سابق، و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفة طيران، مع تغريم كل واحد من المتهمين الثلاثة 15 ألف دولار.

ووجه النائب بحسب صحيفة الشروق الجزائرية تهم "التخابر والخيانة ومحاولة زعزعة استقرار وأمن البلاد وتمويل الحملة الانتخابية بغرض ظفر والد المتهم الرئيسي بكرسي الرئاسة"، للمتهمين الثلاثة.

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