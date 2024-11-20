وزير الإنتاج الحربي يلتقي ممثلي شركة زيد العمانية لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلى شركة "زيد العمانية" لبحث أوجه التعاون المشترك.

وقال الوزير، إن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي وشركة "زيد العمانية" لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الطرفين.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالشركات التابعة وأبرز منتجاتها.

وأكد الوزير، أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية / خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

واضاف أن امتلاك تكنولوجيات التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى كما يدعم إمتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام .

من جانبهم أوضح ممثلى شركة "زيد العمانية"، أن الشركة تعد من كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية في سلطنة عمان، وتنتج مجموعة متنوعة من الأسلحة مثل أنظمة إطلاق الصواريخ، والذخيرة الصغيرة ولديها أنشطة متنوعة في مجالات الصناعة المختلفة واستثمارات دولية في العديد من دول العالم.

وأشاد ممثلو الشركة العمانية بما تم استعراضه خلال اللقاء عن دور وزارة الإنتاج الحربى فى المجالين "العسكري – المدني"، معربين عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركات الإنتاج الحربي بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين واللذين يمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية على أعلى مستوى وهو ما يمثل مقومات يمكن الإستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية.

في نهاية اللقاء تم التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي لفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون مع الأشقاء في سلطنة عمان من خلال شركة "زيد العمانية"، وتم تقديم الدعوة لقيام الوفود الفنية للشركة العمانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر دقة.