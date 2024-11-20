مصر تدعو مجلس الأمن إلى تيسير تولي السلطة الفلسطينية شئون الحكم والإدارة في غزة

طالب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن بوقف الحرب الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً، إلى جانب وقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة، والتفاوض لتحويله إلى هدنة دائمة تنهي العدوان على غزة بشكل نهائي.

ودعا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، ليلة الثلاثاء، حول الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى تيسير تولي السلطة الفلسطينية شئون الحكم والإدارة في قطاع غزة لتقود عملية إزالة آثار الدمار، وإعادة الحياة إلى القطاع، والبدء في مشروعات إعادة الإعمار بدعم مالي وسياسي من المجتمع الدولي.

وناشد باستئناف مسار السلام لإعادة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات، وإنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة.

كما طالب المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع أي إجراءات إسرائيلية أحادية لفرض الأمر الواقع، لاسيما مساعيها لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وتنفيذ ما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واختتم مؤكدا أن الحل الوحيد هو السلام العادل، واستعادة الحقوق لأصحابها، وتضميد الجراح، ورفض التجويع والإرهاب من أي طرف ضد أي إنسان، مؤكدا أن الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.