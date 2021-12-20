تعليمات لجنود الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص على ملقيي الحجارة

في خطوة وصفها المراقبون بـ "الخطيرة والتصعيدية"، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن وثيقة جديدة وزعت على جميع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنص على أنه يمكن إطلاق النار على ملقيي الحجارة على الفور حتى أثناء فرارهم.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، القرار الإسرائيلي بإعطاء جنود الجيش مزيدا من التسهيلات لإطلاق النار على الشبان الفلسطينيين الذين يرشقونهم بالحجارة، حتى بعد انسحابهم من المكان.

وقال مراقبون إن إسرائيل اعتادت كل فترة على إصدار أوامر عسكرية تسمح لعناصرها بقتل الفلسطينيين بحجة الدفاع عن أرواحهم، مؤكدين أن القرار خطير وعنصري، ويخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال إعطاء المزيد من التسهيلات لجيش الاحتلال لإطلاق النار على ملقيي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان".

وأضافت أنها تنظر "بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً اخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين ووفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".

واعتبرت أن التعليمات الإسرائيلية الجديدة "استهتار فاضح بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكل من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم".

وتساءلت وزارة الخارجية الفلسطينية "هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟".